Iniziano le riprese della serie di Harry Potter ecco tutti gli attori del cast con qualche new entry

Abbiamo i nomi degli interpreti dei tre giovanissimi protagonisti ma anche di molti personaggi amatiodiati nella saga, come Draco e Lucius Malfoy e i coniugi Vernon e Petunia Dursley. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Iniziano le riprese della serie di Harry Potter, ecco tutti gli attori del cast (con qualche new entry)

In questa notizia si parla di: iniziano - riprese - serie - harry

Al Pacino e Katie Holmes insieme per un film girato a Roma: ecco quando iniziano le riprese - Le due star saranno protagoniste del dramma Captivated, incentrato ancora una volta sul caso di rapimento di John Paul Getty III Il produttore Andrea Iervolino è salito a bordo di Captivated, interpretato da Al Pacino e Katie Holmes.

La soap Beautiful sbarca a Napoli: quando iniziano le riprese e come partecipare all’evento per incontrare il cast - Beautiful, la soap opera di Canale 5 torna in Italia e sceglie Napoli e Capri. Attesi quattro storici protagonisti: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e il grande ritorno di Jack Wagner, l’indimenticabile Nick Marone.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Giulia fuori dalla Soap, quando iniziano le riprese - Le prime Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non ci saranno Rosa e Giulia.

«Siamo entusiasti di dare finalmente il via alle riprese di Harry Potter – La serie, un progetto che promette di restituire tutta la magia dei libri di J. K. Rowling in una nuova forma. » Dopo mesi di attesa e speculazioni, la produzione targata HBO ha ufficialmente Vai su Facebook

Iniziano le riprese del nuovo 'Harry Potter', ecco la prima foto del maghetto; Harry Potter: iniziate le riprese della serie HBO, ecco la prima foto del nuovo protagonista; Iniziano le riprese del nuovo 'Harry Potter', ecco la prima foto del maghetto.

Ecco il nuovo Harry Potter. Fatto il primo ciak della serie - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Harry Potter, al via le riprese della serie originale HBO: annunciati i nuovi membri del cast - Le riprese della serie originale HBO su Harry Potter sono cominciate presso i Warner Bros. Da ciakmagazine.it