Messina morti due 17enni in scontro auto-moto

Incidente mortale la notte scorsa in provincia di Messina, a Barcellona Pozzo di Gotto. A perdere la vita sono stati due ragazzi di 17 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in via d’accertamento, ma sembra che la moto su cui viaggiavano i due giovanissimi si sia scontrata con un’auto in via Kennedy, in prossimitĂ di un incrocio. Violentissimo l’impatto che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. L’arciprete del Duomo: “Comunità è provata”. “Lacrime, affidamento a Dio delle giovani vite stroncate, preghiere e consolazione per le famiglie di Mattia e di Simone distrutte dal dolore – ha scritto su Facebook l’arciprete del Duomo di Santa Maria Assunta, Santo Nicolosi -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messina, morti due 17enni in scontro auto-moto

