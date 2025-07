Codice rosso sul Sentiero del Tram a Tavernerio | elisoccorso in azione dopo una caduta

Intervento d'urgenza questa mattina lungo il Sentiero del Tram, nel tratto tra Camnago Volta e Solzago, dove si è verificato un incidente che ha richiesto l’attivazione dell’elisoccorso e del soccorso alpino. L'allarme L’allarme è scattato poco dopo le 9 per una caduta in una zona impervia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

