Assegno unico | ecco il calendario ufficiale dei pagamenti luglio-dicembre 2025

L’INPS ha ufficializzato, con il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025, il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico relativo al secondo semestre 2025, quindi per il periodo che va da luglio a dicembre. L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE, al numero di figli, all’età dei figli, alla presenza di disabilità e ad altri elementi specifici. Tuttavia, ciò che interessa più da vicino i beneficiari in questo momento sono le date degli accrediti, ovvero i giorni in cui materialmente l’INPS effettuerà il pagamento sul conto corrente o sul mezzo indicato in fase di domanda. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Assegno unico: ecco il calendario ufficiale dei pagamenti luglio-dicembre 2025

In questa notizia si parla di: luglio - assegno - unico - calendario

Assegno per il Nucleo Familiare, dal 1° luglio nuovi importi. Circolare e TABELLE INPS - L'INPS ha comunicato, attraverso la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, l'adeguamento degli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Assegno di incollocabilità INAIL: rivalutazione dal 1° luglio 2025. Istruzioni per le domande - I soggetti colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale e titolari della rendita diretta INAIL possono ottenere il pagamento di una particolare prestazione riservata a quanti si trovano nell’impossibilità di beneficiare del sistema del collocamento obbligatorio nelle imprese private: l’ assegno di incollocabilità .

Assegno Nucleo Familiare: nuovi importi in arrivo dal 1° luglio, ecco chi ne beneficia - Buone notizie per alcune categorie di famiglie: l’INPS ha ufficialmente annunciato la rivalutazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

Assegno unico luglio, pagamento il 21 e 22 luglio. Le date ufficiali del secondo semestre (con il calendario fino a dicembre) Vai su Facebook

Assegno unico luglio 2025, confermati arretrati e nuovi importi, il calendario INPS Vai su X

Assegno unico luglio, pagamento il 21 e 22. Il calendario ufficiale del secondo semestre 2025: tutte le date f; Assegno unico universale per figli a carico: il calendario del secondo semestre 2025; On line il calendario dei pagamenti dell’assegno unico per il secondo semestre 2025.

Assegno unico: ecco il calendario ufficiale dei pagamenti luglio-dicembre 2025 - 2229 del 14 luglio 2025, il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico relativo al secondo semestre 2025, quindi ... Da leggioggi.it

Assegno unico luglio, pagamento il 21 e 22 luglio. Le date ufficiali del secondo semestre (con il calendario fino a dicembre) - L'Inps ha pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti del secondo semestre del 2025. Riporta ilgazzettino.it