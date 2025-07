Rampelli zittisce la sinistra | Perché dovete ringraziare Giorgia Meloni

"La discussione sui dazi è legittima ma credo sia un po' anticipata e così come la pone la sinistra rischia di essere dannosa ". A tirare le orecchie alle opposizioni ci pensa Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, ospite di AgorĂ Estate su Rai 3. "Si potranno tirare le somme ed esprimere giudizi all'indomani del primo agosto. Tutto ciò che avviene ora, soprattutto se non c'è prudenza, rischia di danneggiare il negoziato. Il presidente Meloni sta svolgendo il suo ruolo alla luce del sole e non si è mai sottratta al confronto con il Parlamento. L'Italia non ha la titolaritĂ per guidare la trattativa, di competenza esclusiva dell' Ue, ma ha fatto da facilitatore al rapporto tra Trump e Von der Leyen per evitare quel 'muro contro muro' che avrebbe devastato i nostri interessi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

