Ambiente TisoAccademia IC | Decarbonizzazione Italia sfida da vincere

Accademia Iniziativa Comune: “La transizione ecologica è una sfida impegnativa ma ricca di opportunitĂ , serve equitĂ e visione condivisa”. “ La decarbonizzazione in Italia rappresenta una sfida cruciale per affrontare il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi di sostenibilitĂ fissati dall’Unione Europea. Il nostro paese infatti dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, in linea con il Green Deal e il pacchetto “Fit for 55”. Attualmente saremmo a circa –32%, quindi il traguardo richiede ancora un’accelerazione importante e significativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

