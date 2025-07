Depurazione in Irpinia | due fallimenti zero responsabili

Tempo di lettura: 2 minuti Il 25 febbraio di quest’anno è stato decretato il fallimento dell’Asidep per oltre 13 milioni di euro. Nel giugno 2022 fallì il CGS con oltre 22 milioni di debiti insolventi. Entrambe le societĂ di proprietĂ dell’Asi di Avellino. Dei 50 dipendenti, 32 sono stati licenziati e 18 sono al lavoro sugli impianti con un contratto precario per 12 mesi. Dopo la denuncia dei Segretari Provinciali di Fismic-Fiom e Uilm ( Zaolino, Morsa e Altieri ) del settembre 2023 è stata aperta una indagine che ha portato alla denuncia per inquinamento ambientale, dei responsabili della depurazione in Alta Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Depurazione in Irpinia: due fallimenti, zero responsabili

In questa notizia si parla di: depurazione - irpinia - fallimenti - zero

Reti idriche, impianti fognari e depurazione, 66 mln per l’Irpinia - Tempo di lettura: 6 minuti “ E’ di pochissimi minuti fa l’approvazione della delibera di giunta della Regione Campania per gli interventi relativi alle reti idriche, gli impianti fognari e quelli di depurazione a gestione comunale.

Depurazione in Irpinia: due fallimenti, nessuna responsabilità accertata - Il 25 febbraio di quest'anno è stato decretato il fallimento dell'Asidep per oltre 13 milioni di euro.

Depurazione in Irpinia: due fallimenti, zero responsabili; Fallimento Asidep, Fismic Avellino: la responsabilità è dell’Asi.

Depurazione industriale in Irpinia, torna la crisi: sciopero e blocco ... - Il nuovo blocco delle attività deciso dai 53 lavoratori dell'Asidep e dalle loro rappresentanze sindacali unitarie ... Riporta ilmattino.it

In Irpinia i depuratori delle acque industriali hanno smesso di ... - Da giovedì 7 dicembre in Irpinia, un territorio che comprende più o meno la provincia di Avellino, hanno smesso di funzionare 11 depuratori di acque reflue che si trovano in aree industriali ... Si legge su ilpost.it