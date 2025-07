Graduatorie ATA 24 mesi 2025 26 | ecco le provvisorie e le definitive AGGIORNATO

Sono online le prime graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, le graduatorie utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e le supplenze al 31 agosto o 30 giugno. L'elenco che segue sarĂ aggiornato con le nuove pubblicazioni degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 202526: ecco le provvisorie e le definitive AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA prima fascia: il servizio nelle scuole paritarie non entra nel computo dei 24 mesi ma dà punteggio - Il servizio prestato in scuole paritarie, pur non costituendo requisito per l’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi, viene comunque considerato ai fini del punteggio.

Graduatorie ATA 24 mesi: ultime scadenze e assistenza alla compilazione delle domande - Il personale ATA deve rispettare due date importanti nel mese di maggio 2025. Fino al 19 maggio, chi intende entrare nelle graduatorie ATA 24 mesi può presentare domanda per l’inserimento, passaggio fondamentale per accedere ad assunzioni a tempo indeterminato e determinato nel settore scolastico.

Graduatorie ATA 24 mesi, come compilare la domanda: dalla modalità di accesso all’inserimento del servizio. GUIDA per immagini - Fino alle ore 14 del 19 maggio il personale ATA può compilare e inoltrare su Istanze online la domanda finalizzata all'inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di prima fascia ATA.

ATA 24 Mesi: Disponibili Nuove Graduatorie Provvisorie [ELENCO AGGIORNATO] - Le prime graduatorie provvisorie del personale ATA 24 mesi per il triennio 2025/26 sono ora disponibili. Come scrive msn.com

Graduatorie provvisorie ATA 24 mesi 2025: ecco gli elenchi - Gli Uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie provvisorie relative al concorso ATA 24 mesi per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali (prima fascia9 valide per l'a. Segnala ticonsiglio.com