Con te vinciamo anche la Champions Conte lo ha convinto | Non solo Lang | Manna ha anticipato tutti

Con te vinciamo anche la Champions, Conte lo ha convinto Non solo Lang: Manna ha anticipato tutti"> Il direttore sportivo del Napoli Manna è scatenato sul mercato: dopo De Bruyne e Lang è pronto a chiudere per un altro colpo. Il Napoli di Antonio Conte guarda entusiasticamente alla stagione che verrĂ . La squadra partenopea dopo aver conquistato lo scudetto nel corso della passata annata, il quarto per la precisione, è in cerca di conferme. E proverĂ giĂ dal prossimo anno ad aprire un vero e proprio ciclo vincente. A dimostrarlo c’è, senza ombra di dubbio, l’attivitĂ di mercato svolta sin qui. I nomi sono altisonanti, sia in entrata che in uscita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Con te vinciamo anche la Champions, Conte lo ha convinto | Non solo Lang: Manna ha anticipato tutti

In questa notizia si parla di: conte - lang - manna - vinciamo

Chi è Noa Lang, l'erede di Kvara: perché Conte lo vuole e come giocherà nel Napoli - Il Napoli ha scelto l'uomo per ridisegnare la sua corsia sinistra. Con la benedizione di Antonio Conte, la dirigenza ha trovato l'accordo con Noa Lang, talento olandese del PSV, ed è pronta a chiudere l'operazione per circa 28 milioni di euro.

Napoli, non solo Lang: arriverà un altro esterno. Il piano di Conte è chiarissimo - Il calciomercato del Napoli viaggia su un doppio binario, seguendo una strategia precisa dettata da Antonio Conte: servono due esterni di alto livello per rivoluzionare l'attacco.

Krol: «Noa Lang ha bisogno di un allenatore come Conte. Cruyff era superiore a Cristiano Ronaldo» - L’ex difensore del Napoli, Ruud Krol ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” parlando del possibile arrivo di Noa Lang – olandese come lui – in azzurro.

Con te vinciamo anche la Champions, Conte lo ha convinto | Non solo Lang: Manna ha anticipato tutti.

Lang, pronte visite e firma. Manna insiste per Ndoye - Entro fine settimana il Napoli potrebbe chiudere anche per l’esterno svizzero del Bologna ... Segnala ilroma.net

Napoli, non solo Lang: da Juanlu a Chiesa, Manna vuole dare a Conte ... - la difesa ha aggiunto Marianucci e sulla fascia ci sta per finire anche Lang, Manna sta provvedendo ad ... gazzetta.it scrive