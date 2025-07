Nuova Antologia | a Villa Vittoria Garden si celebrano i 160 anni di pubblicazioni

Firenze, 15 luglio 2025 - Nel 160° anno di pubblicazione, domani pomeriggio alle 18 a Villa Vittoria Garden sarĂ presentato il fascicolo fresco di stampa di Nuova Antologia (aprile-giugno 2025), un numero che riunisce studiosi e firme illustri in un percorso di lettura tra attualitĂ , memoria storica e riflessione culturale. Gli interventi saranno quelli di due degli autori presenti nel numero 22025 della storica rivista, il Professor Gabriele Paolini, autore di “Giovanni Spadolini, l’ultimo incontro con Papa Wojtyla”, e Alice Rossi, che propone la riflessione “Lolita compie settant’anni”. Il volume si apre con il focus “Giovanni Spadolini: l’ultimo incontro con Papa Wojtyla”, cui fa eco l’inedito di Antonio Motta “Sciascia e l’orrore per l’atomica”; seguono saggi che spaziano dall’economia alla politica internazionale, dall’arte alla letteratura, come testimoniano, fra gli altri, gli interventi di Andrea Becherucci sul carteggio fra Carlo L. 🔗 Leggi su Lanazione.it

