cade un grosso ramo danni a due auto parcheggiate sui viali

Firenze, 15 luglio 2025 – Ci risiamo. È caduto un altro grosso ramo. È successo nella mattina di martedì 15 luglio in viale Gramsci a Firenze. I vigili del fuoco della sede centrale di Firenze sono intervenuti intorno alle 08:50. Il grosso ramo, caduto da un albero ad alto fusto, ha colpito due automobili parcheggiate, provocando danni a entrambi i veicoli. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti una squadra e un’autoscala dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e procedere con la rimozione del ramo. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

