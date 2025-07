Sinner tifosi delusi al rientro in Italia | il motivo

Domenica scorsa, Jannik Sinner ha fatto sognare gli italiani, diventando il primo azzurro della storia a portare a casa la vittoria al torneo di Wimbledon. Il tennista è seguitissimo e c’è chi farebbe di tutto per incontrarlo per stringergli la mano o per farsi autografare la pallina da tennis. In tanti si sono presentati in aeroporto con la speranza di vederlo e accoglierlo in patria, ma purtroppo l’incontro non è andato come ci si aspettava. Sinner trionfa a Wimbledon. La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon è senza dubbio una storica impresa. Dopo il successo contro Carlos Alcaraz, il tennista aveva dichiarato: “Ho quasi pianto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner, tifosi delusi al rientro in Italia: il motivo

Sinner accende il Foro, allenamento con Fritz davanti a centinaia di tifosi - (Adnkronos) – Jannik Sinner si allena agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 7 maggio, è sceso in campo per due ore nel campo 7 del Foro Italico con l'americano Taylor Fritz, numero 4 del mondo, davanti a centinaia di tifosi e appassionati, assiepati in ogni angolo circostante per assistere all'allenamento, o anche […]

“Chiedo scusa ai tifosi”. Le parole di Sinner dopo l’incredibile partita agli Internazionali di Roma - Giornata perfetta per il tennis italiano agli Internazionali d’Italia, tra pioggia e successi. Tre vittorie su tre: Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e, in serata, Jannik Sinner, che ha piegato in due set il temibile argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(2), 6-3.

Sinner torna e vince facilmente «Che bello. E grazie ai tifosi» - «Che bello” è il commento che Jannick Sinner ha scritto sulla telecamera alla fine del match vinto 6-3, 6-4 contro l’argentino Mariano Navone.

