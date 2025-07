Tragico incidente a Barcellona Pozzo di Gotto | morti due 17enni in uno scontro auto-moto

Lo schianto nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto. Due giovani di 17 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'impatto è avvenuto in via Kennedy, nei pressi di un incrocio, dove la moto su cui viaggiavano i due ragazzi si è scontrata violentemente con un'automobile. L'impatto fatale. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l'urto è stato talmente violento da non lasciare scampo ai due minorenni.

Il drammatico incidente tra uno scooter e un'auto si è consumato all'incrocio tra via Kennedy e via San Vito. Mattia Caruso e Simone Marzullo viaggiavano in sella al due ruote: l'impatto è stato violentissimo

Mattia Caruso e Simone Marzullo morti a 17 anni in un incidente a Barcellona Pozzo di Gotto: «Un auto ha centrato il loro scooter» - Tragedia nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.