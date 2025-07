Il bollettino di Unioncamere e del Ministero del Lavoro fotografa una realtà paradossale | le imprese cercano personale ma i profili adatti sono sempre più difficili da reperire

L ’estate italiana del 2025 ha un problema. Un problema gigantesco: c’è il lavoro, ma mancano le persone per farlo. Non è una sensazione, ma una realtà che le imprese toccano con mano ogni giorno. Sono davvero tante le aziende che, ormai, quando pubblicano un annuncio, sanno che il telefono non squillerà e che i curricula ricevuti saranno pochi o inadeguati. È un paradosso amaro, purtroppo: un’economia che ha fame di braccia e menti, e una forza lavoro che sembra essersi smaterializzata. Protocollo caldo al ministero del Lavoro: «Priorità salute e sicurezza» X Il problema è il cosiddetto mismatch, o disallineamento: tra le competenze che offre chi cerca lavoro e quello che invece chiedono le aziende. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il bollettino di Unioncamere e del Ministero del Lavoro fotografa una realtà paradossale: le imprese cercano personale, ma i profili adatti sono sempre più difficili da reperire

