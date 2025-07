Ex Ilva lettera dei consiglieri di maggioranza a Bitetti ed Emiliano | Non firmate l' accordo di programma

Una lettera firmata nella notte da ben 15 consiglieri di maggioranza al Comune di Taranto per dare sostegno al sindaco Piero Bitetti e per invitarlo a non firmare l?accordo di programma. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, lettera dei consiglieri di maggioranza a Bitetti ed Emiliano: «Non firmate l'accordo di programma»

