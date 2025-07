Come capire se ti ha morso un ragno violino quali sono i sintomi e quando è pericoloso

Il morso di un ragno violino (Loxosceles rufescens) inocula un veleno citotossico che può causare una necrosi cutanea locale e più raramente effetti sistemici: i primi sintomi si manifestano dopo alcune ore dal morso e sono principalmente cutanei, caratterizzati da eritema rosso e pruriginoso, gonfiore e dolore. In alcuni casi può formarsi una vescicola piena di liquido che progredisce in una lesione rosso-bluastra e infine in necrosi cutanea (loxoscelismo). 🔗 Leggi su Fanpage.it