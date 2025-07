Louis Vuitton lancia la borsa Express con Emma Stone e Hoyeon Jung | sono loro la vibe dell’autunno 2025

C'è un nuovo oggetto del desiderio nel panorama della moda di lusso e porta la firma di Louis Vuitton. Si chiama Express e promette di essere il must have della prossima stagione. Il brand francese ha scelto due volti noti e internazionalmente amati per raccontarla al mondo: Emma Stone e Hoyeon Jung, protagoniste della campagna Autunno 2025. Ma la vera protagonista, anche tra linee grafiche e suggestioni nostalgiche, resta lei: la nuova It-bag pensata per chi viaggia tra eleganza e contemporaneità. Louis Vuitton sceglie Emma Stone e Hoyeon Jung per il lancio della borsa Express: il fascino di un viaggio (non solo estetico).

