I titoli della settimana in arena San Biagio tra Paternal Leave il premio Oscar Anora e Diamanti di Ozpetek

Prosegue la programmazione estiva dell’arena San Biagio che accompagnerà il pubblico fino al 9 settembre con un ricco calendario di proiezioni. Tra i titoli, film d'autore, opere prime e premi Oscar. Ad aprire la settimana, martedì 15 luglio è ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, omaggio alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Fine settimana di grandi proiezioni in arena San Biagio, tra i titoli "Fuori" e il premio Oscar "Io sono ancora qui" - A Cesena prosegue la rassegna estiva dedicata al cinema sotto le stelle dell'arena San Biagio. Giovedì 10 luglio sarà la volta di ‘La casa degli sguardi’ di Luca Zingaretti, ispirato all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli.

IL COMPLOTTISTA Il film di Valerio Ferrara al San Biagio di Cesena. Presente il regista alla proiezione dell'arena estiva d'autore. Ce ne parla Francesco Giovanni Zingrillo. Valerio Ferrara Elsinore film PiperFilm Comune di Cesena Emilia-Romagna Film Com Vai su Facebook

Cesena. Una nuova settimana di cinema sotto le stelle all’Arena San Biagio - Mercoledì 16 luglio sul grande schermo arriverà ‘Sotto le foglie’ di François Ozon, un melodramma dal sapore classico ma dallo sviluppo sorprendente. Come scrive corrierecesenate.it

Una nuova settimana di cinema all’Arena San Biagio di palazzo Guidi che ospiterà, tra gli altri, il regista Silvio Soldini - Si comincia domani sera, alle 21:30, con la proiezione de ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini, che sarà presente in Arena per introdurre il film. Segnala forli24ore.it