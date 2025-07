Jenny De Nucci protagonista di Ti respiro | guarda il trailer del corto che sarà presentato in anteprima al Giffoni

La giovane attrice è anche produttrice e autrice del soggetto di questo cortometraggio diretto da Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga. Ecco trama e trailer di Ti respiro. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Jenny De Nucci protagonista di Ti respiro: guarda il trailer del corto che sarĂ presentato in anteprima al Giffoni

In questa notizia si parla di: respiro - trailer - jenny - nucci

Nouvelle Vague, ecco il trailer del film di Richard Linklater sulla realizzazione di Fino all'ultimo respiro - Il regista americano ha appena presentato in concorso al Festival di Cannes questo bellissimo film che arriverĂ nei cinema italiani distribuito da Lucky Red e BIM.

Nuovo trailer del film di superman svela il potere del respiro ghiacciato e altre sorprese - Il nuovo film dedicato a Superman, interpretato da David Corenswet, sta generando grande interesse grazie ai recenti trailer internazionali che svelano dettagli inediti sulle capacità e sull’approccio del personaggio.

Ti respiro a #Giffoni55 il 22 luglio: evento speciale con Jenny De Nucci Un’attrice e influencer famosa conosciuta da tutti col nome di Mila, sconvolta da un lutto, decide di tagliare ogni comunicazione con i social network e il mondo esterno. La ragazza, tutt Vai su Facebook

Jenny De Nucci protagonista di Ti respiro: guarda il trailer del corto che sarĂ presentato in anteprima al Giffoni; GIFFONI FILM FESTIVAL - In anteprima il 22 luglio Ti respiro con Jenny De Nucci, un film di Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga; VIDEO | Ti respiro: il trailer del nuovo cortometraggio con Jenny De Nucci.

Jenny De Nucci protagonista di Ti respiro: guarda il trailer del corto che sarà presentato in anteprima al Giffoni - Il prossimo 22 luglio, nel corso della 55° edizione del Giffoni Film Festival, verrà presentato come eveno speciale un cortometraggio che vede protagonista Jenny De ... Da comingsoon.it

Giffoni, in anteprima’TI RESPIRO’ con Jenny De Nucci - Verrà presentato in anteprima come evento speciale alla 55° edizione del Giffoni Film Festival il 22 luglio Ti respiro, il nuovo cortometraggio diretto dal ... Scrive napolivillage.com