Harry non pensi di trovare scorciatoie lungo il cammino verso la riconciliazione con la corona che ha lasciato e bistrattato, dal 2020. L’ultimo incontro che si è tenuto la scorsa settimana, a Londra, tra il segretario di re Carlo III e due membri dello staff dei Sussex, e’ stato definito “un drink informale” da fonti vicine al palazzo; dunque: calma e gesso. La giornalista Sarah Vine, firma del Daily Mail ha gettato acqua sul fuoco degli entusiasti spiegando chiaramente che il re non ha bisogno di Harry quanto invece quest’ultimo abbia necessità di rientrare nei ranghi. Il duca del Sussex, a suo dire, sarebbe un “ragazzino egoista” e “ disperato ” per aver perso tutti i privilegi che il suo status di reale gli dava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Harry è un egoista, è disperato per aver perso tutti i suoi privilegi. Sua moglie Meghan è invadente, come può fidarsi ancora di loro re Carlo e riammetterli a Corte?"