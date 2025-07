Trump dà alla Russia 50 giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina

Il 14 luglio Donald Trump ha dato alla Russia cinquanta giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina ed evitare così delle dure sanzioni economiche, e ha annunciato nuove forniture di armi a Kiev attraverso la Nato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump dĂ alla Russia 50 giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina

In questa notizia si parla di: trump - russia - giorni - tempo

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Trump e la scoperta: “Russia fuori da Mondiali Usa 2026? Non sapevo…” - (Adnkronos) – “La Russia è esclusa dai Mondiali di calcio? Davvero?”. Donald Trump scopre che la Russia, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno con Messico e Canada.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

#Ucraina, l'ultimatum di #Trump a #Putin: accordo in 50 giorni o tariffe al 100 per cento https://iltempo.it/esteri/2025/07/14/news/ucraina-ultimatum-trump-putin-accordo-in-50-giorni-tariffe-al-100-per-cento-dazi-russia-43382055/… #russia #dazi Vai su X

Ultimatum di Trump a Putin: "Pace in Ucraina o sanzioni" Trump lancia un ultimatum a Putin sulla guerra in Ucraina: cinquanta giorni di tempo per... Vai su Facebook

Trump dĂ alla Russia 50 giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina; Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa; Ucraina, Trump: accordo con la Nato per le armi a Kiev, pagheranno i Paesi Ue | Cessate il fuoco in 50 giorni o dazi del 100% a Mosca.

Trump dà alla Russia 50 giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina - Il 14 luglio Donald Trump ha dato alla Russia cinquanta giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina ed evitare così delle dure sanzioni economiche, e ha annunciato nuove forniture di armi ... internazionale.it scrive

Ucraina, Trump: via libera alle armi a Kiev (con intesa Nato), subito i Patriot. Ultimatum a Putin di 50 giorni o tariffe al 100% - Così, dopo anni di disaccordi, Donald Trump ha ieri riscritto la sua relazione con l'Alleanza ... Riporta ilgazzettino.it