Condizione di insicurezza e allarme sociale | licenza sospesa

La vicenda aveva fatto molto parlare. Ora si è giunta alla definitiva veritĂ . Dopo una prima sospensiva del provvedimento, il Tar Veneto ha definitivamente sentenziato la legittimitĂ del provvedimento con cui il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto la chiusura di un esercizio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: condizione - insicurezza - allarme - sociale

Sollievo da clima estremo in alcune zone d'Europa, esperti: imparare a convivere con ondate di caldo La Germania affronta un allarme per gli incendi boschivi, la Spagna vede crescere l'interesse per le vacanze nei Paesi nordici e la Polonia sperimenta l'inari Vai su Facebook

«Condizione di insicurezza e allarme sociale»: licenza sospesa; Chiusura del locale etnico all’Arcella: il TAR conferma il provvedimento del Questore; Il «decreto paura», giornate decisive per l’opposizione.

Allarme povertà minorile in Italia: un bambino su quattro a rischio esclusione sociale, Mezzogiorno in crisi nera - Il nuovo rapporto Istat dipinge un quadro preoccupante: il 26,7% dei minori è a rischio povertà, con picchi del 43,6% al Sud La condizione dei minori in Italia è sempre più precaria, con un numero all ... Lo riporta msn.com

Attili (Uil): “Intollerabile condizione del sistema carcerario” - DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DIFESA E SICUREZZA DELLA UIL, BENEDETTO ATTILI “Apprezziamo il monito del Presidente della Repubblica al governo sull’intollerabile condizione del siste ... Come scrive informazione.it