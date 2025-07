È l’alba di un nuovo giorno di calciomercato in casa Juventus. Comolli e Modesto, nuovo direttore tecnico, sono sempre più impegnati nel costruire per Igor Tudor una squadra competitiva già dal ritiro. I bianconeri si ritroveranno il 24 luglio alla Continassa per preparare la nuova stagione, prima di spostarsi in Germania, a Herzogenaurach. Per quell’occasione, l’allenatore bianconero vorrebbe avere il gruppo quasi al completo, così da iniziare subito a lavorare su schemi e tattiche in vista delle competizioni future. Comolli starebbe quindi intensificando i contatti con lo Sporting Lisbona per un’operazione che coinvolgerebbe sia un acquisto sia una cessione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: Comolli cede Alberto Costa e punta Hjulmand e Sancho