Alessandro Cattelan la rivelazione mai detta prima | Stavo per partire per L’Isola dei Famosi…

Personaggi TV. Mentre si rincorrono le voci sul suo possibile passaggio da Rai a Mediaset, Alessandro Cattelan ha sorpreso tutti rivelando un retroscena inedito sulla sua carriera. Nel corso di una recente puntata del suo programma web SuperNova, il conduttore si è lasciato andare a una confessione che nessuno si aspettava: prima di diventare il volto iconico di X Factor, era a un passo dal volare in Honduras per ricoprire un ruolo ben diverso. E la notizia ha acceso subito i riflettori, anche perchĂ© riguarda uno dei reality piĂą chiacchierati della televisione italiana. Leggi anche: Mara Venier, in bilico il futuro in Rai: dove potremmo vederla Leggi anche: “Voi non state bene”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alessandro Cattelan, la rivelazione mai detta prima: “Stavo per partire per L’Isola dei Famosi…”

