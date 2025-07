Superman film | censura di alcune scene in india

Il panorama cinematografico internazionale è spesso soggetto a censure e modifiche che riflettono le diverse sensibilità culturali e normative dei vari paesi. Un esempio recente riguarda il film Superman, parte integrante del nuovo universo DC, diretto da James Gunn. Nonostante sia concepito come un prodotto adatto alle famiglie, alcune sue scene sono state oggetto di interventi di censura in India, suscitando discussioni tra pubblico e addetti ai lavori. Dettagli sulla censura del film Superman in India. Richieste del Central Board of Film Certification (CBFC). Secondo quanto riportato da Bollywood Hungama, il CBFC ha imposto diversi tagli al film, tra cui la rimozione di un “ gesto osceno ” di circa otto secondi rappresentato dal dito medio di Guy Gardner. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Superman film: censura di alcune scene in india

In questa notizia si parla di: superman - film - censura - india

Superman sta arrivando: 5 cose da sapere prima di guardare il film - Superman sta arrivando: 5 cose da sapere prima di guardare il film Le prime reazioni a Superman sui social media sono uscite oggi, e possiamo dire che sono per lo più positive.

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn - Il panorama cinematografico dedicato all’universo di Superman si sta preparando a una nuova fase, con l’uscita del film diretto da James Gunn prevista per il 11 luglio 2025.

Superman: i 75 Easter eggs DC presenti nel film - Superman: i 75 Easter eggs DC presenti nel film Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Superman ( qui la nostra recensione ).

I fan indiani stanno protestando veementemente contro la censura di Superman: l'oggetto del contendere è una scena con Lois Lane https://cinema.everyeye.it/notizie/superman-censurato-india-bacio-lois-lane-troppo-sensuale-814329.html?utm_term=Autof Vai su Facebook

Alcune scene di Superman sono state censurate, ma non quelle a cui state pensando; Superman censurato in India: il bacio con Lois Lane è 'troppo sensuale'; Rassegna stampa Superman.

Superman censurato in India a causa del bacio finale - La censura indiana ha rimosso un bacio tra Superman e Lois Lane, scatenando polemiche sui social. Riporta lascimmiapensa.com

Alcune scene di Superman sono state censurate, ma non quelle a cui state pensando - In certe parti del mondo hanno avuto problemi con alcune sequenze del nuovo film di James Gunn, che sono state così censurate ... Come scrive bestmovie.it