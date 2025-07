Ca' Foncello tre medici lasciano la Chirurgia 2 | nuovo incarico nella sanità privata

Dimissioni e partenze dei medici agitano in questi giorni l'estate dell'Ulss 2 Marca trevigiana. Dopo il terremoto sollevato dall'addio del primario di Ginecologia, Enrico Busato, altri tre medici sarebbero in procinto di lasciare l'ospedale di Treviso per passare alla sanità privata. Come. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: medici - sanità - privata - foncello

Sanità in Calabria, altri 48 medici cubani in arrivo: l'annuncio social di Occhiuto - "Un altro contingente di medici cubani - 48 in totale - arrivera' questa notte in Calabria. Lo annuncia sui social Roberto Occhiuto, presidente della Regione e commissario della sanità in Calabria.

"Colpi Bassetti", la rubrica di sanità: i medici non sanno parlare ai pazienti - Appuntamento su Il Secolo XIX online con la rubrica “Colpi Bassetti”. In dialogo con Guido Filippi, il professore e direttore di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ogni venerdì espone un tema sanitario di attualità.

Ambulanze senza medici, Rsa senza infermieri: la sanità pugliese in emergenza - Ambulanze senza medici, strutture senza infermieri. La sanità pugliese è sempre più un colabrodo, tra carenze di personale e difficoltà organizzative che rischiano di compromettere l'efficacia dell'intero sistema.

Carenza medici e liste di attesa: «Un quinto dei trevigiani si rivolge alla sanità privata»; Visite in ritardo: cinquemila recuperi con i medici in libera professione pagati dall’Usl; In aumento i Pronto soccorso privati. Ecco come funzionano e quali sono i rischi.