Dopo 40 anni ora è finalmente libera | la storia della tartaruga Jorge tornata a nuotare nell’oceano dopo una vita chiusa dentro un acquario

Una lunga vita in cattività e poi, finalmente, la libertà . La storia della tartaruga Jorge ha dell’incredibile. Dallo scorso 11 aprile 2025, l’animale sessantenne nuota libero nelle acque dell’Oceano Atlantico dopo quarantuno anni vissuti in un acquario. E per liberarla non è stato affatto facile. Sono servite oltre 60.000 firme per presentare una petizione. Poi tre avvocati, María Aguilar, Vanesa Lucero e Oscar Alejandro Mellado, hanno presentato istanza al tribunale di Mendoza per liberarla e per difendere i diritti alla vita, alla libertà , all’integrità fisica e alla dignità degli animali. La storia della tartaruga Jorge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo 40 anni ora è finalmente libera”: la storia della tartaruga Jorge, tornata a nuotare nell’oceano dopo una vita chiusa dentro un acquario

In cattività da quaranta anni, una tartaruga in Argentina è stata riportata il libertà dopo un percorso lungo tre anni - La tartaruga Jorge doveva riabituarsi alla vita in mare, alla libertà, alla caccia e all’istinto di sopravvivenza. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Libera dopo quarant'anni grazie alle firma di 60mila persone e tre avvocati: la tartaruga Jorge è tornata nell'oceano - Ha vissuto in una piccola piscina per quasi tutta la sua vita, ora dopo una riabilitazione durata tre anni la tartaruga Jorge è libera e ci dimostra che riportare in natura gli animali in cattività no ... Riporta vanityfair.it