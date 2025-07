Vasto inaugura il canile comunale più grande del Centro-Sud

Giornata storica ieri 14 luglio a Vasto per l’inaugurazione del nuovo canile comunale in località Cipraneto, il più grande e moderno del Centro-Sud. L’opera, del valore di 2,88 milioni di euro, segna la conclusione di un lungo e complesso percorso iniziato nel 2016. La cerimonia è stata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

