Carson Branstine la tennista modella | Mi dicono | sembri un uomo Ma per questo mi hanno assunta

Diventata famosissima dopo l'esordio a Wimbledon, Carson Branstine, la tennista modella, ha parlato anche delle parole forti che le scrivono sui social diversi follower: "Mi dicono che sono un'aliena, che ho tratti maschili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carson Branstine conquista Wimbledon: “A febbraio avevo 22 euro sul conto, facevo consegne per Uber” - I tabloid inglesi l'hanno definita "la debuttante pi√Ļ bella di Wimbledon", al primo turno si √® trovata di fronte la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e ha perso subito, ma per Carson Branstine gi√† entrare in tabellone superando le qualificazioni √® stato un successo: a febbraio si era ritrovata a piangere con pochi euro sul conto ed era stata costretta a fare consegne per Uber Eats per mantenersi.

