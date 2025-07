Carboni passa in mano a Vieira | un patto tra Inter e Genoa – TS

Valentin Carboni nelle sapienti mani di Patrick Vieira, ex Inter tra le altre cose. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo con il Genoa per il prestito secco del ragazzo argentino. NUOVA ESPERIENZA – Inter e Genoa hanno chiuso per Valentin Carboni. Il talentuoso centrocampista offensivo argentino, classe 2005, nella prossima stagione giocherĂ nella squadra di Patrick Vieira. Il classe 2005 ha talento da vendere, ma ha perso un anno, visto l’infortunio al crociato rimediato lo scorso ottobre, quando militava tra le fila del Marsiglia. In estate è arrivata l’opportunitĂ di giocare al Mondiale per Club, dove ha trovato pure un gol decisivo nella seconda partita del girone tra Inter e Urawa Reds. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni passa in mano a Vieira: un patto tra Inter e Genoa – TS

