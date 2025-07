Bari reintegrate le vigilesse che chiesero aiuto ai mafiosi

Secondo le indagini, le vigilesse avrebbero chiesto aiuto a un fedelissimo del clan mafioso Parisi per punire una persona che le avrebbe insultate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bari, reintegrate le vigilesse che chiesero aiuto ai mafiosi

"Chiesero aiuto a clan": tribunale reintegra due vigilesse licenziate - Il tribunale del lavoro di Bari ha disposto il reintegro, annullando il licenziamento, per due vigilesse della Polizia locale di Bari, licenziate dal Comune nel marzo 2024 perché coinvolte in uno degli episodi emersi dall'inchiesta 'Codice Interno', che portò a 130 misure cautelari per presunto.

#Bari, chiesero aiuto ad un fedelissimo del clan Parisi. Reintegrate le due vigilesse sospese: tornano al lavoro

Il Comune di Bari ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione del Tribunale del Lavoro

Chiesero aiuto al clan Parisi: due vigilesse tornano al lavoro - Prima indagate per aver chiesto aiuto ad un appartenente al clan Parisi, poi licenziate dal Comune di Bari e, ora, reintegrate dopo la sentenza del Tribunale del capoluogo pugliese. Secondo msn.com

Bari, reintegrate le vigilesse che chiesero aiuto ai mafiosi: «Licenziamento eccessivo, basta la sospensione» - Il giudice del lavoro riammette al lavoro le due donne che finirono nelle intercettazioni di Codice Interno: si rivolsero a un uomo dei Parisi per punire un automobilista ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it