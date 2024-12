Zonawrestling.net - Trish Stratus: “I titoli secondari femminili in WWE sono un grande passo per le donne del wrestling”

L’endorsement di una leggenda delfemminile, membro della WWE Hall of Fame, ha espresso il suo entusiasmo per la decisione della compagnia di introdurre imid-card nella divisione femminile, inclusi iUnited States e Intercontinental per le.Le dichiarazioni diIn un’intervista con TV Insider, la leggendaria superstar ha condiviso il suo punto di vista su questa innovazione: “Penso sia fantastico. È esattamente ciò che volevamo ai nostri tempi. Volevamo le stesse opportunità e la stessa esposizione degli uomini. Questo è unper avere quel livello di competizione.”L’impatto sulla divisione femminile“Avere questisignifica che ci saranno match per contenderli. C’è spazio per molteplici faide attorno alle cinture e per un afflusso di personaggi.