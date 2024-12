Ilgiorno.it - Treviglio, Esselunga apre in via Caravaggio con 104 posti di lavoro

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) – Ha aperto ieri il nuovo superstorein via, lungo la provinciale 11, di fronte all’ospedale cittadino. A Bergamo e provincia sono ora 7 i punti vendita: tre nel capoluogo, gli altri a Curno, Stezzano e Nembro. Il negozio di, con una superficie commerciale di 2.500 metri quadrati, sorge sull’area dell’ex hotel La Lepre, struttura chiusa da dieci anni. I lavori di costruzione hanno previsto la realizzazione di una doppia rotatoria a forma di otto per agevolare il flusso del traffico in una zona di grande passaggio. All’interno del negozio lavorano 104 persone, di cui 75 nuovi assunti del territorio; lo spostamento di 29 dipendenti provenienti da altri negozi ha generato a sua volta l’assunzione di altrettante risorse, allo scopo di equilibrare le competenze e la necessaria esperienza.