Quotidiano.net - Stellantis, Trasnova licenzia 97 dipendenti. A Pomigliano 54 esuberi

Roma, 6 dicembre 2024 – Si aprono voragini nell’indotto di. La prima a muoversi formalmente èche, dopo l’allarme lanciato ieri dalla Fiom, ha comunicato ilmento collettivo di 97 lavoratori impiegati negli stabilimentidid'Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi ritenutiper le esigenze produttive dell'azienda a causa della "volontà didi cessare tutti i contratti in essere" dal 31 dicembre. La comunicazione è stata inviata ai sindacati di categoria. Dei 97, 54 sono impegnati nel solo stabilimentodid'Arco, dove da giorni i lavoratoristanno bloccando gli ingressi merci della fabbrica, provocando, di fatto, il fermo delle produzioni. Ad'Arco, su alberello di Natale nomi deitisi è detta ieri disponibile a riaprire la discussione con la direzione diper capire "come supportare l'azienda in questa fase, consapevole degli impatti che la fine del contratto conha sui suoi lavoratori”.