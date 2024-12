Sicurezza Angeloni | Agenti in strada già operativo il primo nucleo di 9 appiedati della Polizia Locale

Leggi su Bergamonews.it

“Nove, ildegliin, è già: lo stiamo testando in questi giorni. Era uno dei punti del programma elettorale di questa giunta e lo stiamo realizzando”. Giacomo, assessore alladel Comune di Bergamo, a quasi sei mesi dalle elezioni annuncia questa novità che raccoglieva un’esigenzacittadinanza per avere una maggiorein città.“Sì, li stiamo formando in questi giorni e i cittadini potranno individuarli per le vie di Bergamo – aggiunge l’assessore -. Credo che sia una risposta importante. Vedere gliintra le persone è una delle richieste più significative che noi come amministratori abbiamo ricevuto in campagna elettorale. Dobbiamo restituire con concretezza un dato di realtà.