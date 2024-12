Romadailynews.it - Ritrovati i cuccioli rubati dal canile della Muratella

Tra il 30 novembre e il 1° dicembre, duesono spariti dal, suscitando preoccupazione e indignazione. L’ENPA Roma ha subito denunciato il possibile furto, mentre le autorità locali e la politica si sono mobilitate per indagare sull’accaduto.Nella giornata di ieri, giovedì 5 dicembre, la notizia del loro ritrovamento è stata annunciata dall’assessora comunale all’Ambiente, Sabrina Alfonsi: “Sono davvero felice di poter annunciare il ritrovamento dei dueche erano scomparsi daldi”.Sono statiin una strada periferica di Roma, in via di Salone. Gli agentipolizia locale, durante i consueti controlli vicino a un campo rom, hanno trovato i cani, che sono stati subito portati dal veterinario. La microchippatura obbligatoria, così come la denuncia tempestiva, ha permesso di identificarli rapidamente e confermare il furto, permettendo di restituirli alper procedere con l’adozione.