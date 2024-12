Lanazione.it - Raoul Ranieri guida ’Umbria Export’. Un tifernate sfida i mercati esteri

E’ l’imprenditore di Città di Castellore per il prossimo biennio Umbria Export, l’Agenzia per l’internazionalizzazione di Confindustria Umbria, realtà che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo suiinternazionali del sistema produttivo regionale., ex presidente della sezione Altotevere di Confindustria, è amministratore unico dell’Oleificio, azienda leader nella produzione di olio. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è riunita nei giorni scorsi. "Nell’attuale contesto economico globale – ha evidenziatosubito dopo la nomina – l’internazionalizzazione rappresenta per le imprese unaimportante. L’uscita dai confini nazionali comporta alcune complessità, ad esempio di natura normativa o doganale, ma rappresenta al tempo stesso una grande opportunità di crescita".