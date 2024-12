Prima alla Scala cosa succede dietro le quinte | il racconto di una maschera

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“Il pubblico è teso, c’è confusione generale, ma anche il fascino unico di un evento che trascina tutti in una dimensione di eccellenza culturale”. Lo racconta all’Adnkronos Antonio Balzarini,del teatro. A poche ore ddelladel 7 dicembre 2024 l’atmosfera è febbrile. In vista dello spettacolo di domani i protocolli di sicurezza sono serrati. Il teatro aprirà al pubblico un’ora e mezza. “C’è sempre un via vai di giornalisti e forze dell’ordine in borghese” aggiunge Antonio. E per chi lavorale, l’emozione non è meno intensa: “Anche se non siamo direttamente coinvolti nello spettacolo, sentiamo di far parte di qualdi grande, seguito in tutto il mondo”. Custodi di tradizione e protagoniste silenziose, le maschere del Teatrosvolgono un lavoro variegato e scandito da una meticolosa organizzazione.