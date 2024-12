Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance alle Finali Grand Prix. Errore per Gilles-Poirier

Come inizio non c’è male. Charléne-Marcosi sono piazzati al secondo posto nellavalida per le2024-2025 didi, rassegna attualmente in fase di svolgimento alla Patinoire Polesud di Grenoble.Buono il riscontro dei nostri veterani, partiti con l’handicap di dover scendere in pista nel primo gruppo di lavoro, dunque con la consapevolezza di non poter ricevere una valutazione troppo larga da parte dei giudici. Un problema annientato da una performance scorrevole e fluida, inaugurata con una precisa sequenza di twizzles, valutata di livello 4 e premiata con un GOE elevato. Bene anche la serie di passi sulla midline, chiamata di livello 3, e il sollevamento rotazionale di livello 4. Non sono arrivati troppi punti invece dal pattern, assegnato solo di livello 2 ma ben compensato nel grado di esecuzione.