Oliviero sulla Picierno: "Da un mio atto politico inizio la sua ascesa"

Tempo di lettura: 3 minuti“Pina, che ora mi imputa di aver leso l’immagine del Pd, me la ritrovai una mattina di dicembre alle ore 7:30 davanti a casa, a Sessa Aurunca. Poco prima, nel dicembre del 2012, in coda ad una riunione della Segreteria Nazionale per gli accordi di coalizione per le elezioni politiche del 2013, l’allora segretario Riccardo Nencini chiese a me e ai dirigenti del PSI di Caserta di votare Pinaalle parlamentarie del Pd. Il giorno dopo lei venne da me con il suo papà e mi chiesero, entrambi, ufficialmente il sostegno per le imminenti parlamentarie del 2012. Con lealtà, con il mio gruppo, conferimmo ail 60% dei consensi che le furono utili per la sua seconda elezione da parlamentare”.Così, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro, interviene a quattro giorni di distanza dal mancato rinnovo della tessera del Partito democratico a Caserta, deciso dalla commissaria Pd Susanna Camusso.