Liberoquotidiano.it - "Non mi ha fatto sentire bene": Sinner, un'amara confessione su Matteo Berrettini

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Io non ho mai paura di perdere, perché al massimo hai perso una partita. Prima di giocare ho dei dubbi sì, ma mai paura. Ognuno di noi ha dei talenti, io sono stato molto fortunato anche fuori dal campo trovando le persone giuste. Ci sono dietro tanti sacrifici”, ha commentato così Jannikdurante la Serata di gala per un 2024 da record del tennis italiano. L'evento, andato di scena a Milano ha visto la moderazione di Piero Chiambretti. "Diventare numero 1 non è come vincere un torneo, ma è il risultato di oltre 50 settimane — ha aggiuntonel suo intervento sul palco con il presentatore torinese — È stato emozionante ricevere i complimenti di campioni come McEnroe e Federer". Cone gli altri compagni azzurri,si è preso la seconda Coppa Davis in due anni a Malaga: “Quando abbiamo vinto l'anno scorso si è creato un legame grande (con, ndr), non esiste solo l'io — ha dettoancora — L'anno scorso Berretini ci ha dato una grande energia fuori dal campo e non vedere il suo nome nel libro della Davis 2023 non mi ha”.