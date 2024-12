Quifinanza.it - Mille sfumature di blu colorano l’inverno griffato Malo Cashmere

Leggi su Quifinanza.it

l blu è da sempre una tonalità iconica per, reinterpretata in ogni collezione attraverso una varietà di nuance che spaziano dai toni profondi e intensi ai più chiari, delicati, sfumati. Ciascuna gradazione nasce da un attento studio del colore, per esaltare la bellezza delle fibre naturali, in particolare il pregiato. Con, il blu diventa un linguaggio di eleganza senza tempo.Blu scuro, il classico intramontabile byNel mondo della moda, ci sono colori che attraversano le tendenze e rimangono sempre attuali. Il blu, una tonalità di blu nero, molto scuro, è uno di questi. Da sempre protagonista delle collezioni della maison fiorentina, torna anche quest’anno a incarnare l’essenza dell’eleganza senza tempo. L’iconico blu scuro di, raffinato e versatile, si declina su capi realizzati in fibre pregiate, portando con sé un senso di classicità e modernità allo stesso tempo.