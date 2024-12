Iltempo.it - L'uomo e il pilota: su Netflix in pista il Senna mai visto

Quel primo maggio 1994 è rimasto nella storia e nella testa di tutti gli appassionati di Formula uno e non solo. Lì, alla curva del Tamburello a Imola, Ayrtonperdeva la vita in uno schianto clamoroso. Un sibilo e poi un botto sordo, in quella dinamica innaturale, dritto per dritto come se ilbrasiliano non avesse nemmeno provato a girare. Era a bordo di una Williams la monoposto che aveva voluto fortemente per provare a vincere il suo quarto titolo mondiale dopo la rottura con McLaren e con la quale le cause legali per i motivi e le dinamiche dell'anomalo incidente si sono poi trascinate per anni nelle aule dei tribunali di mezzo pianeta. In quel momento il mondo, e non solo quello dello sport, si fermò attonito a guardare, cercare di capire quale fosse stata la dinamica nella speranza che Ayrton, ancora a bordo della monoposto, fosse vivo.