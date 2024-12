Sport.quotidiano.net - L'Inter torna schiacciasassi: Dimarco, Barella e Thuram stendono il Parma

Milano, 6 dicembre 2024 – Si rivede l’della passata stagione, e tanto ovviamente basta per prevalere sul(3-1) e portarsi a -1 dal Napoli in attesa del finale di Atalanta-Milan. Equilibrio imperfetto, ma anche tante occasioni da goal per gli uomini di Simone Inzaghi, che colpiscono con, ma assistono all’ennesima giornata no di Lautaro. L’unica nota storta di una serata importante. Gli schieramenti In difesa c’è De Vrij in mezzo e Bisseck a destra, davanti come spesso capita nessun turnover in vista della Champions e spazio a Lautaro e. Ilprova ad allungare lo scacchiereponendo quattro uomini in linea in attacco sul rinvio di Suzuki, ma l’soffre solo quando è sbadata a centrocampo, con Sohm a spedire largo al ventitreesimo ea mandare in porta lo stesso numero 19 poco dopo.