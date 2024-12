Quotidiano.net - Le ultime tendenze per l’illuminazione nel 2025

Roma, 6 dicembre 2024 – Negli ultimi anni, il lampadario sta vivendo un lento declino nelle case degli italiani. In passato, era un elemento scultoreo e scenografico, ma oggi, spesso, viene sostituito da soluzioni artistiche che ridefiniscono l’aspetto degli ambienti in modo più leggero e innovativo. Lenell’arredamento sono in continua evoluzione, e questo, talvolta, complica le scelte quando si devono acquistare mobili e complementi di design. Tuttavia, l’obiettivo finale dovrebbe essere sempre la creazione di un ambiente armonioso, accogliente ed elegante. È quindi necessario rinunciare a dettagli che, pur essendo interessanti, potrebbero non integrarsi bene con il resto della casa. Per chi ha un arredamento moderno e minimalista, con linee pulite e sobrie, l'idea di appendere un lampadario antico, magari ereditato dalla nonna, potrebbe risultare una decisione poco azzeccata.