L’Autonomia differenziata dopo la sentenza della Consulta | convegno con Giannola Vittadini e Villone

di Marco Milano“LaCorte Costituzionale sul: The day after”. Questo il tema affrontato nell’ambito degli incontri promossi dall’associazione dei Professori Emeriti Fridericiani nelle storiche saleBiblioteca di Architettura (Sezione rari) a Palazzo Gravina a Napoli. L’appuntamento, moderato da Mario Rusciano, dell’Apef, ha visto gli interventi di Adriano, presidenteSvimez, di Giorgio, presidenteFondazione per La Sussidiarietà e di Massimo, consigliere dell’Apef.Rusciano ha aperto i lavori ricordando come “la Corte Costituzionale con la suaha messo fuorigioco la legge sul”. Nel suo intervento Adrianoha focalizzato l’attenzione sulla “necessità di un’armonia tra gli articoli 116 e 119 in tema di autonomia.