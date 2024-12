Ilgiorno.it - Innovazione e sostenibilità: ecco Mind, la città del futuro. Nel West Gate sorgerà Horizon, il palazzo in legno più alto d’Italia

Leggi su Ilgiorno.it

Rho (Milano), 6 dicembre 2024 – È ancora in, il distretto urbano tra Milano e Rho, che si sperimenta e costruisce ladel. È qui che sta sorgendo il “dipiù“: 53 metri di altezza, l’edificio ospiterà uffici, spazi commerciali e aree verdi. Il progetto è stato presentato ieri dalla Federated Innovation: si tratta di un innovativo sistema modulare costruttivo in, calcestruzzo e massetto a s, nato nell’ambito del progetto di ricerca “Modular prefab construction system“. Destinato a diventare un’eccellenza tecnologica nel campo dell’edilizia sostenibile grazie alla sua capacità di favorire la sicurezza, laeconomica e ambientale di ogni progetto, il sistema prefabbricato è stato installato su, l’edificio che sta sorgendo nel, e consentirà di risparmiare circa il 30% di giornate di lavoro in cantiere rispetto a metodologie tradizionali.