Nerdpool.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio disponibile l’Accesso Anticipato

Da oggi, 6 dicembre, èin accessoil nuovo titolo di MachineGames dedicato al fantastico mondo diè infatti oraper tutti coloro che hanno acquistato la Premium Edition, Collector’s Edition o effettuato l’upgrade alla Premium Edition su Xbox Series XS, PC e Game Pass. Questo nuovo gioco di avventura fa prendere vita all’iconico archeologo in un’esperienza interattiva di stampo cinematografico completamente nuova.unisce ambientazioni mozzafiato, intricati rompicapi da risolvere e intensi combattimenti corpo a corpo per un’autentica esperienza in stile. Ambientato tra gli eventi die i Predatori dell’Arca Perduta ee l’Ultima Crociata, i giocatori vivranno una nuova storia per giocatore singolo basata su narrazione, misteri archeologici, pericoli e intrighi.