Il Tar vuole togliere Sanremo alla Rai. Aragozzini: "Ostilità verso la tv pubblica"

Il Festival di, legato tradizionalmenteRai, potrebbe cambiare rete dal 2026. L'ipotesi fantascientifica nasce dal ricorso presentato dJE, associazione impegnata nella produzione e realizzazione di eventi e opere musicali. Nel 2021 il Comune diaveva attivato una convenzione per affidareRai i diritti in esclusiva per la realizzazione delle edizioni 2022-2023. Sempre nel 2023 la JE aveva manifestato interesse per l'acquisto dei diritti del Festival, con l'intento di procedere anche all'acquisto del marchio. In tempo rispettoscadenza, il Comune ha concesso il via a una delibera per l'affidamentotv, senza alcuna gara. E JE ha pensato bene di fare ricorso. Ricorso in parte accolto dal Tar della Liguria, stabilendo che il Comune dinon possa più affidare l'organizzazione del Festival direttamenteRai.