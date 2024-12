Tvplay.it - Il Milan aspetta i saldi: il colpo in attacco arriva con lo sconto

Ilnon può investire la cifra richiesta su uninvoluto da Fonseca: si cerca loperre a damaI rossoneri devono cercare di ottimizzare il budget per coprire anche altri ruoli. Un profilo gradito al tecnico portoghese potrebbere per una cifra più bassa del previsto, per la gioia di Cardinale e della proprietà.Il: ilincon lo(TvPlay – ANSA) Ilsta attraversando un buon momento dal punto di vista dei risultati. Vittorie larghe con Empoli e Sassuolo, classifica di Serie A rimessa in piedi e turno di Coppa Italia superato. Adessoperò il momento di un altro salto in avanti, per tornare realmente competitivi per le posizioni che contano. Ini numeri sembrano dare ragione al lavoro del tecnico portoghese, visto che ultimamente tutti stanno dando un buon contributo e anche i vari Leao e Abraham stanno spingendo forte.